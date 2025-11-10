Делегация ПАСЕ проводит в Тбилиси встречи с представителями оппозиционных партий

10.11.2025 17:03





Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проводит в Тбилиси встречи с оппозиционными политическими партиями. В эти минуты они встречаются с представителями «Единого национального движения» и «Коалиции за перемены», а позднее встретятся с представителями других оппозиционных партий.



Сегодня делегация ПАСЕ также встретилась с представителями неправительственных организаций и медиаэкспертами.





