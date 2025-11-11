Алиев: Мы потрясены крушением турецкого военно-транспортного самолета в Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выражает соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с катастрофой турецкого военно-транспортного самолета в Грузии.



Как отмечает Алиев, он выражает соболезнования семьям погибших, их родственникам и турецкому народу.



«Мы глубоко потрясены известием о крушении на территории Грузии военно-транспортного самолета Военно-воздушных сил Турции, вылетевшего из Гянджи, в результате которого погибли военнослужащие. В эти тяжёлые минуты разделяю вашу скорбь и выражаю глубокие соболезнования лично от своего имени и от имени азербайджанского народа вам, близким и родственникам погибших, а также братскому турецкому народу», — говорится в заявлении Алиева.



Напомним, по данным Министерства внутренних дел, в муниципалитете Сигнаги, приблизительно в пяти километрах от государственной границы Грузии, разбился турецкий военный самолёт, который, согласно предварительной информации, выполнял рейс по маршруту Азербайджан–Турция. Как заявляют в «Грузаэронавигации», о случившемся проинформированы аэропорт Гянджи и турецкая сторона.



Кроме того, Министерство обороны Турции подтверждает, что на границе Грузии и Азербайджана потерпел крушение турецкий транспортный самолёт типа «C-130».







