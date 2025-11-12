Суд приговорил экс-замглавы Департамента автомобильных дорог к заключению в качестве меры пресечения

12.11.2025 00:02





Тбилисский городской суд приговорил бывшего замглавы Департамента автомобильных дорог Левана Купаташвили и 4-х задержанных вместе с ним лиц: Хусейна Гумбатова, Роберта Харландера, Тельмана Пашанова и Мазахила Абдуллаева к тюремному заключению в качестве меры пресечения — их суд приговорил заочно.



Решение приняла судья Пикрия Сиктурашвили.



Подсудимые обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, изготовлении и использовании поддельного официального документа, мошенническом присвоении крупной суммы денег и растрате денежных средств с использованием служебного положения.



Прокурор Лаша Панчулидзе пояснил, что счел необходимым применить тюремное заключение в отношении обвиняемого Левана Купаташвили, поскольку, по словам прокурора, обвиняемый обладает финансовыми ресурсами, международными связями и существует опасность скрыться, совершить новое преступление и оказать влияние на свидетелей.



Что касается стороны защиты, то адвокаты обвиняемых не согласились с применением тюремного заключения в качестве меры пресечения. Они потребовали 50 тысяч лари в качестве меры пресечения.



Сам Леван Купаташвили заявил, что обвинение, зачитанное прокурором, основано на манипулировании фактами.



Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 29 декабря ( 15 часов).



Напомним, прокуратура Грузии задержала бывшего заместителя председателя Департамента автомобильных дорог Левана Купаташвили по делу о разрушении моста на шоссе Самтредиа-Григолети.



Об этом заявил начальник Управления по борьбе с коррупционной преступностью Малхаз Капанадзе на брифинге, состоявшемся в прокуратуре.



По его словам, в общей сложности в отношении 5 человек возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями, изготовления и использования поддельных официальных документов, мошеннического присвоения крупных сумм денежных средств и использования служебного положения.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





