Махашвили: Мы заявили делегации ПАСЕ, что все должны уважать выбор народа Грузии и верховенство закона

«На встрече с делегацией ПАСЕ наш основной посыл заключался в том, что выбор грузинского народа и верховенство закона должны уважать все», — заявил председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили в интервью Первому каналу Грузии.



По его словам, если у избирательных урн не удалось добиться результата, недопустимо пытаться достичь его путём насилия.



«На этих встречах мы добились нашей цели — донесли до делегации те мотивы, которые у нас были в отношении конкретных законов, конституционного иска и текущих процессов в стране. Теперь всё зависит от них — хотели они услышать это или нет, примут ли во внимание сказанное при формировании своих мнений и позиций. Это их выбор. Мы удовлетворены этой встречей.



Мы не питаем иллюзий, что этим некоторые политические силы в Парламентской ассамблее Совета Европы изменят своё отношение или поведение, но со своей стороны мы чётко обозначили, о чём идёт речь.



Наш главный посыл был в том, что выбор грузинского народа и верховенство закона должны уважать все. Если у избирательных урн не добился результата, нельзя пытаться достичь его насильственным путём. Это неприемлемо во всех странах, в том числе и в Грузии. Именно это было нашей основной позицией», — заявил Леван Махашвили.





