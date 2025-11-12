Администрация: на государственные гранты будет профинансировано 17 проектов НПО

12.11.2025 14:39





Глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани заявил, что государственное Агентство по управлению грантами завершило конкурс и выявило победителей-НПО в направлении малых грантов. Он отметил, что это первый случай, когда государство будет выдавать гранты для финансирования конкретных гражданских инициатив.



По словам Жоржолиани, каждый проект получит грант в размере до 100 тысяч лари (до 36 978 $).



«Через грантовое агентство мы будем активно отслеживать, насколько выгодными будут эти гранты для конкретного сектора или для людей, которых затрагивают эти конкретные проекты. В общей сложности это бюджет в 1 млн 650 тысяч лари. Было профинансировано до 17 проектов. Организации были очень активны, что можно только приветствовать», — отметил он.



Глава Администрации правительства Грузии назвал основные области, по которым были выделены гранты: образование, гражданское равенство, охрана окружающей среды.



«Агентство уделяло особое внимание лицам с ограниченными возможностями и проектам, ориентированным на этих людей. Для нас это также является приоритетом, также были профинансированы интересные исследования в области здравоохранения и охраны окружающей среды. Посмотрим, какие результаты мы получим в этом направлении.



Укрепление гражданских инициатив должно отвечать интересам государства в стране. Такая практика существует во всех странах ЕС.



Общепринятой практикой является финансирование государством конкретных гражданских инициатив. При этом в первую очередь должны выражаться интересы государства.



Соответственно, содержанием финансируемых проектов является, например, поддержка несовершеннолетних, страдающих аутизмом, направление образования, исследования в области охраны окружающей среды и прочее», — заключил Леван Жоржолиани.



Напомним, с 21 июля 2025 года для желающих получить государственный грант был объявлен конкурс — условия и документы в рамках конкурса были доступны для всех заинтересованных НПО.



Добавим, в феврале 2025 года было объявлено о создании нового госагентства — юридического лица публичного права (ЮЛПП), целью которого должна быть «поддержка организаций гражданского общества». Для этого в закон Грузии «О грантах» были внесены поправки.



Таким образом правительство Грузии решило «заместить» те неправительственные организации, которые в «Грузинской мечте» считаются «радикальными», частью «агентуры» в Грузии, которая жаждет госпереворота и революции.



Напомним, в конце февраля этого года парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и принял поправки в закон «О грантах». После того, как он войдет в силу, будет создано государственное агентство — (ЮРПП, юридическое лицо публичного права), которое будет иметь право выдавать гранты НПО.



Позже стало известно, что в закон «О грантах» вносятся поправки, согласно которым для получения зарубежного гранта потребуется согласие правительства или конкретного уполномоченного лица, которое также будет определять правительство Грузии, а получение гранта, выданного без согласия, будет запрещено и приведет к ответственности.



Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что поправки в закон «О грантах» продиктованы тем, что политики должны принимать решение в интересах грузинского народа, поскольку, когда, к примеру, НПО получает деньги из-за рубежа, есть риск, что организация будет действовать в интересах иностранного государства. Спикер отметил, что поправки в закон «О грантах» обеспечат создание системы, когда согласие от государства должен получить донор, а не НПО.





