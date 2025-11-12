Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении Георгия Гахария

Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего премьер-министра и лидера партии «Гахария за Грузию» Георгия Гахария.



Об этом на брифинге в прокуратуре заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе.



«Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Дело касается хорошо известных обществу эпизода 20–21 июня 2019 года и эпизода с Чорчана», - заявил Гваракидзе.



Как отметил генеральный прокурор, Георгию Гахария будет предъявлено обвинение по части 3 статьи 25, 117 и части 2 статьи 333 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 13 лет.





