|
|
|
Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении Георгия Гахария
12.11.2025 15:59
Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего премьер-министра и лидера партии «Гахария за Грузию» Георгия Гахария.
Об этом на брифинге в прокуратуре заявил генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракидзе.
«Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Дело касается хорошо известных обществу эпизода 20–21 июня 2019 года и эпизода с Чорчана», - заявил Гваракидзе.
Как отметил генеральный прокурор, Георгию Гахария будет предъявлено обвинение по части 3 статьи 25, 117 и части 2 статьи 333 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 13 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна