Эрдоган: Найден черный ящик турецкого военного транспортного самолета, потерпевшего крушение в Грузии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что найден «чёрный ящик» турецкого военного транспортного самолёта, потерпевшего крушение на территории Грузии. Об этом он сообщил на встрече с членами правящей партии «Справедливости и развития».



По словам Эрдогана, начато расследование происшествия. Он также отметил, что в результате авиакатастрофы погибли 20 военнослужащих.



Президент Турции рассказал, что сразу после крушения был установлен контакт с соответствующими структурами, и оперативно началась поисково-спасательная операция. На данный момент обнаружены тела 19 погибших, продолжаются поиски ещё одного.



Эрдоган призвал общественность быть внимательной к ложной информации и не доверять тем, кто пытается использовать подобные инциденты в социальных сетях для «грязных политических целей». Он вновь выразил соболезнования семьям погибших.



Напомним, что в муниципалитете Сигнаги, примерно в пяти километрах от государственной границы Грузии, потерпел крушение турецкий военный самолёт, выполнявший рейс по маршруту Азербайджан–Турция. По факту происшествия ведётся расследование по части 4 статьи 275 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей нарушение правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей.







