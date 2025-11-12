Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава МИД: В Грузии никто не ругает и никто не нападает на иностранных дипломатов


12.11.2025   17:19


В Грузии никто не ругает и не нападает на иностранных дипломатов, - заявила журналистам министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

По ее словам, напротив, они очень уважают отношения, которые Грузия развила с партнерами в течение лет.

«В Грузии никто не ругает и никто не нападает на иностранных дипломатов. Напротив, мы очень уважаем те отношения, которые Грузия на протяжении лет развила с нашими партнерами, нашими друзьями. Мы неоднократно подчеркивали, что, несмотря на вызовы, с которыми сегодня сталкивается Грузия, несмотря на нападки, которые видим на грузинское государство, грузинскую демократию, мы остаемся в режиме дружбы с нашими партнерами, что необходимо для будущего нашей страны», - отметила Мака Бочоришвили.


