Глава МИД: В Грузии никто не ругает и никто не нападает на иностранных дипломатов

В Грузии никто не ругает и не нападает на иностранных дипломатов, - заявила журналистам министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По ее словам, напротив, они очень уважают отношения, которые Грузия развила с партнерами в течение лет.



«В Грузии никто не ругает и никто не нападает на иностранных дипломатов. Напротив, мы очень уважаем те отношения, которые Грузия на протяжении лет развила с нашими партнерами, нашими друзьями. Мы неоднократно подчеркивали, что, несмотря на вызовы, с которыми сегодня сталкивается Грузия, несмотря на нападки, которые видим на грузинское государство, грузинскую демократию, мы остаемся в режиме дружбы с нашими партнерами, что необходимо для будущего нашей страны», - отметила Мака Бочоришвили.





