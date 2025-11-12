Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В сентябре 124 лица пожертвовали «Грузинской мечте» 4,1 млн лари - IT Georgia


12.11.2025   17:26


В сентябре «Грузинской мечте» было пожертвовано 4,1 млн лари, - информацию об этом распространяет «Международная прозрачность – Грузия».

По их данным, в сентябре у правящей партии было 124 жертвователя.

«В сентябре 124 лица пожертвовали «Грузинской мечте» 4,1 млн лари. 35 компаний, связанных с жертвователями, за последние 10 лет выиграли тендеры стоимостью более 2,5 млрд лари. Примечательно, что Антикоррупционное бюро Раждена Купрашвили опубликовало информацию о жертвователях «Грузинской мечты» на едином портале финансового мониторинга партий - monitoring.acb.gov.ge с двухмесячной задержкой, тогда как данные других партий в сентябре-октябре регулярно публиковались. Данные о жертвователях «Грузинской мечты» за октябрь до сих пор остаются скрытыми», - говорится в информации.


