В сентябре 124 лица пожертвовали «Грузинской мечте» 4,1 млн лари - IT Georgia

12.11.2025 17:26

12.11.2025 17:26





В сентябре «Грузинской мечте» было пожертвовано 4,1 млн лари, - информацию об этом распространяет «Международная прозрачность – Грузия».



По их данным, в сентябре у правящей партии было 124 жертвователя.



«В сентябре 124 лица пожертвовали «Грузинской мечте» 4,1 млн лари. 35 компаний, связанных с жертвователями, за последние 10 лет выиграли тендеры стоимостью более 2,5 млрд лари. Примечательно, что Антикоррупционное бюро Раждена Купрашвили опубликовало информацию о жертвователях «Грузинской мечты» на едином портале финансового мониторинга партий - monitoring.acb.gov.ge с двухмесячной задержкой, тогда как данные других партий в сентябре-октябре регулярно публиковались. Данные о жертвователях «Грузинской мечты» за октябрь до сих пор остаются скрытыми», - говорится в информации.





