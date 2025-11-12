Глава МИД: Грузия не заслужила того отношения, которое мы видим в последние годы

Наша страна действительно не заслуживает критики и действительно не заслужила того отношения, которое мы, к сожалению, видим в последние годы, — заявила журналистам министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По её словам, несмотря на это, правительство следует по пути, необходимому для развития, стабильного будущего и безопасности страны.



«Факты говорят обо всём очень хорошо, очень хорошо говорит время, и время всегда приведёт нас к правде. Наша страна определённо не заслуживает той критики, которую мы часто слышим, и действительно не заслужила того отношения, которое мы, к сожалению, видим в последние годы. Несмотря на это, мы преданно следуем по пути, необходимому для развития, стабильного будущего и безопасности нашей страны. Я глубоко убеждёна, что это также необходимо и для общеевропейской безопасности. В конечном счёте, в общих европейских интересах, чтобы эта страна в этом регионе была развитой, мирной, стабильной и этим вносила вклад в общее европейское будущее», — заявила Мака Бочоришвили.



Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что и Украина, и Молдова значительно опережают Грузию на пути расширения ЕС.





