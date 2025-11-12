Саакашвили вернули в тюрьму

12.11.2025 21:12





Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находившегося в течение долгого времени в клинике "Вивамед, вернули обратно в пенитенциарное учреждение.



«Состояние его здоровья удовлетворительное... Решение [о выписке из клиники] принимает лечащий врач... Лечащий врач пришёл к нему, поговорил с ним и проинформировал о ситуации. Насколько мне известно, он воспринял информацию [о переводе] очень спокойно» | Зураб Чхаидзе, клинический директор клиники «Вивамед», в интервью телеканалу «Пирвели».



Недавно Пенитенциарная служба распространила информацию о том, что состояние здоровья третьего президента Грузии «удовлетворительное, и он больше не нуждается в стационарном лечении», в связи с чем его перевели в Руставскую тюрьму.



Заявляется, что осужденный Михаил Саакашвили для получения стационарной медицинской помощи был переведен в клинику Vivamed 12 мая 2022 года, где он находился до сегодняшнего вечера. Экс-президенту Грузии была оказана надлежащая медицинская помощь.



«В соответствии с законодательством Грузии, возвращение пациента из больницы гражданского сектора в пенитенциарное учреждение осуществляется на основании решения лечащего врача с учетом состояния его здоровья.



Поскольку состояние здоровья осужденного Михаила Саакашвили удовлетворительное и он больше не нуждается в стационарном лечении, он был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в пенитенциарное учреждение N12, где продолжит отбывать наказание по общему правилу», — говорится в заявлении госучреждения.



Мать Саакашвили заявила, что у неё нет информации об этом: «Я ничего не знаю, я только слышала, что его перевели в Рустави. В последние дни его никто не осматривал, я этого не знаю. Я не знаю, кто составил это заключение. Я ничего подобного не слышала».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





