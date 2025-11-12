|
|
|
Парламент Грузии сегодня в третьем чтении утвердил поправки в закон «О государственной собственности»
12.11.2025 21:14
Согласно изменениям, правительство Грузии теперь будет определять предварительные условия, при которых допускается приватизация или обмен государственного недвижимого имущества в форме прямой продажи.
Ранее подобные решения принимались в индивидуальном порядке, что, как отметил Кобахидзе ещё в июне во время представления годового отчёта в парламенте, создавало риски коррупции. После формирования нового состава правительства премьер заявил, что кабинет министров практически полностью отказался от практики прямой приватизации и намерен закрепить этот подход на законодательном уровне.
Заместитель министра экономики Нино Энукидзе пояснила, что отныне продажа или обмен госсобственности будет возможен только в рамках заранее установленных критериев, которые будут определены нормативным актом правительства. На подготовку этого документа отводится 60 дней с момента принятия закона.
Таким образом, в законе впервые чётко регламентируется, в каких случаях и на каких условиях допускается прямая продажа или обмен государственного имущества, что должно повысить прозрачность и снизить коррупционные риски.
|
|
|
