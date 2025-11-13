Лидер ЕНД: Перевод Михаила Саакашвили в руставскую тюрьму — это часть диктатуры

13.11.2025 11:47





«Грузинская оппозиция считает, что вчерашнее решение о переводе третьего президента Грузии Михаила Саакашвили из медицинского учреждения в руставскую тюрьму — часть становления диктатуры в стране», — заявила на брифинге председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По её словам, на эти отчаянные действия наш ответ должен быть борьба, ещё большая стойкость, единство и более глубокая консолидация.



«У этого решения две причины. Во-первых, спустя 13 лет после мирной передачи власти главным соперником и политическим врагом Иванишвили, а также его персональным врагом, по-прежнему остаётся третий президент Михаил Саакашвили. Это обусловлено тем, что президент Михаил Саакашвили — личный, номер один враг Владимира Путина не только в Грузии, но и во всём регионе; теперь уже вместе с президентом Зеленским, которые осмелились и не сдали своим странам государственность врагу, боролись за сохранение государственной независимости своих стран.



Во-вторых, это отчаянная попытка Иванишвили привлечь внимание Запада и, в частности, США. Помните, в Конгрессе США обсуждался Бидзина Иванишвили как несостоятельный, неумелый диктатор. И сейчас, консолидируя диктатуру, Иванишвили пытается доказать Западу, что в Грузии установилась диктатура, что он сам стал диктатором, и, как диктатор, по-прежнему вести переговоры с Западом и США.



Больше всего меня удивляет, что человек, который всю жизнь считал деньги, не понимает, что, в отличие от Лукашенко, его личные, как и финансовые ресурсы нашей страны, полностью зависят от Запада. Поэтому Иванишвили никогда не сможет иметь ту переговорную позицию с Западом, с США, которая есть у Лукашенко или, возможно, у Владимира Путина в будущем, когда будут такие переговоры.



На эти отчаянные шаги, на консолидацию диктатуры, наш ответ должен быть борьба, ещё большая стойкость, единство и более глубокая консолидация — борьба за нашу страну, за победу страны, за правду, которая на нашей стороне, за мир, который нужен нашей стране и нашим семьям, за освобождение политзаключённых, за освобождение президента Михаила Саакашвили и за возвращение этой страны на путь евроатлантической интеграции. Победа, несомненно, будет за нами и обязательно придёт, для этого необходимо продолжение нашей единой борьбы», — заявила Тина Бокучава.







