Reporter London: Представитель Frontera в США лоббировал интересы «Грузинской мечты»

Британское издание Reporter London опубликовало статью, согласно которой американская нефтяная компания TXN Energy (ранее Frontera) лоббирует в США снятие международных санкций с правительства Грузии.



Журналист Томас Роули пишет:



«Такой позицией компания защищает режим «Грузинской мечты», который дистанцируется от западных институтов и налаживает более тесные отношения с Россией».



В статье приводится комментарий главы организации Transparency International Georgia Эки Гигаури, которая высказалась о генеральном директоре компании.



«Господин Никандрос на деле защищает тех, кто разрушил демократию в Грузии и создал такую бизнес-среду, где добиться успеха могут только приближенные к власти. Лоббистская деятельность Никандроса в Вашингтоне явно помогает правительству »Грузинской мечты», которое сегодня проводит пророссийскую и про-китайскую политику. Поддержка такого режима никак не может соответствовать американским интересам и демократическим ценностям», — заявила Гигаури.



В статье говорится, что Стив Никандрос, занимающийся нефтегазовым бизнесом в Грузии с 1997 года, в сентябре направил письмо республиканским конгрессменам, призвав их не поддерживать законопроект, предусматривающий отзыв дипломатического признания правительства Грузии.



Reporter London пишет, что в письме Никандроса также упоминается план возобновления инвестиций в Грузию в размере $100 миллионов, в частности, в разработку нефтегазовых месторождений на востоке страны, что может свидетельствовать о возвращении компании после многих лет судебных споров.



Frontera — американская нефтегазовая компания, работающая в Грузии с 1997 года, преимущественно на месторождениях, расположенных в регионе Кахетия. В 2017 году правительство Грузии расторгло контракт с компанией в связи с невыполнением ею своих обязательств.



Frontera обратилась в международный арбитраж, но в 2020 году суд вынес решение в пользу Грузии, постановив, что у компании не было доказательств наличия у неё нефтегазовых ресурсов. С тех пор Frontera фактически прекратила свою деятельность.



По данным Reuters, Стив Никандрос, американский бизнесмен, имеющий деловые интересы в Грузии, в последние недели лично призывал американских законодателей не принимать законопроект (MEGOBARI Act — прим. ред.), который может оказать давление на правительство Иванишвили.



По данным издания, факт лоббирования в пользу антизападного правительства Грузии вызвал гнев высокопоставленного члена Конгресса от Республиканской партии Джо Уилсона.



По данным Open Secrets, Никандрос пожертвовал более $200 000 законодателям-республиканцам и связанным с ними политическим комитетам и структурам.



Палата представителей США приняла MEGOBARI Act 6 мая. Акт обязывает президента США вводить санкции в отношении членов режима, их сторонников и членов их семей.



В документе говорится, что MEGOBARI Act обязывает президента США вводить санкции в отношении иностранцев, включая грузинских чиновников, которые представляют угрозу безопасности и стабильности Грузии. Санкции включают и будут включать визовые ограничения и заморозку активов.



6 сентября издание The Hill со ссылкой на источники сообщило, что в конце прошлого месяца сенатору Маркуэйну Маллину удалось убедить лидера большинства в сенате Джона Туна исключить MEGOBARI Act из пакета Закона о национальной обороне (NDAA). Маллин также заблокировал запрос об ускоренном принятии законопроекта ранее в этом году.





