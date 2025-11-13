Цулукиани обиделась на Зеленского из-за санкций и назвала его «клоуном»

Вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани резко высказалась в адрес президента Украины Владимира Зеленского, указом которого против нее и ряда представителей правящей элиты ввели санкции.



«Клоун, который живет в Украине, обездолил собственный народ и зовется президентом», – заявила Цулукиани в адрес украинского лидера в интервью «Имеди».



В декабре 2024 года Украина ввела санкции против 19 членов правящей партии «Грузинская мечта», включая Цулукиани, премьера Ираклия Кобахидзе и основателя партии Бидзины Иванишвили. Зеленский заявил, что они «сдают Грузию Путину». Почти одновременно политики оказались в санкционных списках стран Балтии. Позже запреты на въезд вводили Германия, Польша, Чехия, США и Великобритания.



Цулукиани заявила, что не придает значения санкциям Киева, поскольку Украина «даже не является членом Евросоюза». Однако, по ее словам, меры стран Балтии «повлияли» на нее, осложнив передвижение в пределах шенгенской зоны.



В Брюсселе сегодня обсуждают возможность отмены безвизового въезда в ЕС для высокопоставленных грузинских чиновников из-за нарушений норм международного права. Цулукиани говорит, что рассматривает это как издержку борьбы с партией третьего президента Михаила Саакашвили. Она исключает, что подобные меры заставят грузинские власти изменить свой курс.



«Любое решение Брюсселя в отношении меня не будет чем-то новым. Я вернулась из Страсбурга в мае 2010 года, чтобы бороться с «Национальным движением». Если кто-то скажет мне прекратить эту борьбу и ездить в Вильнюс, выбор для меня очень легкий: не хотите – не поеду», – добавила Цулукиани.





