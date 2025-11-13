Саакашвили: Меня без предупреждения доставили в руставскую тюрьму

13.11.2025 15:11





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его перевели в пенитенциарное учреждение без предупреждения.



В письме, которое адвокат Саакашвили передал СМИ, он отмечает, что возвращение в тюрьму направлено на «запугивание его многочисленных сторонников», а также «посылает конкретный сигнал Западу и Украине, где он до сих пор числится председателем Совета реформ при Зеленском».



«Иванишвили каждое утро начинает с навязчивой мысли: «Кому сегодня что испортить?», — и на этот раз он вернул меня в тюрьму. Вчера, конечно, меня перевели в руставскую тюрьму без какого-либо предупреждения, где меня встретили именно те люди, которые отравили меня в марте 2022 года. Тогда я чудом избежал смерти, и симптомы того отравления остаются со мной до сих пор.



Благодарен врачам клиники «Вивамед», которые боролись за мою жизнь. На фоне стольких заключённых и страданий я не прошу для себя какой-либо особой симпатии.



Почему меня вернули именно сейчас к палачам? Во-первых, чтобы запугать моих многочисленных сторонников; во-вторых, чтобы послать конкретный сигнал Западу и Украине, где я до сих пор числюсь председателем Совета реформ при Зеленском.



Дело в том, что Иванишвили когда-то взял на себя обязательство сохранить мою жизнь, а теперь этим шагом показывает европейцам и американцам, что это обещание (как и все остальные) больше не действует. Уверен, что всё это согласовано с Москвой.



Суть в том, что для всего мира я являюсь символом самых успешных реформ в постсоветском пространстве, а также символом свободы и государственности Грузии.



Они уничтожают свободу и независимость Грузии, и меня уничтожают вместе с этим.



Сегодня я хочу сказать людям то, что говорил всё это время — ни в коем случае не сдавайтесь и боритесь, потому что наша победа неизбежна.



Слава свободе», — говорится в письме Михаила Саакашвили.



Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был переведён из клиники «Вивамед» в пенитенциарное учреждение №12 вчера, 12 ноября.





