TI обвинила власти Грузии в игнорировании сотен фактов элитарной коррупции

13.11.2025 15:11





За последние пять лет авторитетная неправительственная организация Transparency International Georgia (TI) зафиксировала не менее 250 случаев предполагаемой элитарной коррупции в Грузии, однако следственные органы проигнорировали все ее обращения. Об этом говорится в заявлении НПО, распространенном сегодня.



«TI направила десятки писем в Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности и прокуратуру с просьбой провести расследование конкретных случаев. Несколько месяцев назад мы также обратились в Антикоррупционное бюро с просьбой предоставить материалы по 65 выявленным нами фактам коррупции. Ни одно из этих ведомств не отреагировало ни на один из этих случаев», – сообщили в TI.



Согласно отчету, среди фигурантов предполагаемых дел о коррупции за 2020–2025 годы – 38 министров и заместителей министров, 40 депутатов парламента, 17 судей и 67 муниципальных руководителей.



Наиболее распространенной схемой Transparency International называет освоение бюджетных средств через госзакупки. По подсчетам организации, таким образом за последние 10 лет чиновники и приближенные к правящей партии «Грузинская мечта» могли незаконно получить не менее 5 млрд лари (около $1,8 млрд).



Так, компании, связанные с родственниками бывшего премьера Ираклия Гарибашвили, выиграли тендеров почти на 390 млн лари. Фирмы, аффилированные с депутатами от «Грузинской мечты» Анзором Болквадзе и Виктором Джапаридзе, получили госконтракты на 30 и 25 млн лари соответственно.



В отчете также упоминаются злоупотребления при реализации государственных субсидий и приватизации, а также вероятные манипуляции с налоговыми льготами. Отдельное внимание TI уделяет дорогостоящим «подаркам от родственников», указанным в декларациях. По мнению организации, это один из способов легализации незаконных доходов. Только в 2024-2025 годах такие «подарки» были задекларированы на сумму 34 млн лари.



В TI считают, что последние антикоррупционные расследования, инициированные властями против бывших высокопоставленных чиновников, на деле направлены на устранение политических конкурентов.



«Причины элитарной коррупции не изменились – государство остается захваченным.



Следственные органы, прокуратура, судьи, сотрудники Службы государственной безопасности и Антикоррупционного бюро годами занимались сокрытием фактов коррупции. Теперь же они пытаются представить процесс устранения политических конкурента из «Грузинской мечты» как борьбу с коррупцией. В действительности элитарная коррупция была и остается гораздо более масштабной», – говорится в завлении.



Источник: Новости - Грузия

