Вольский: Решение о том, будет ли Грузия запрашивать экстрадицию Гахария, примут соответствующие структуры

13.11.2025 16:36





Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Волски заявил, что шаг, предпринятый Гахария в связи с Чорчана, не был согласован ни с кем. Возникает подозрение, что это было сделано намеренно, чтобы вызвать столкновение, или чтобы Россия приняла более жёсткие меры в отношении Грузии.



По словам Вольского, соответствующие структуры примут решение о том, будет ли Грузия добиваться экстрадиции Гахария.



«Следствию предстоит обнародовать совокупность доказательств. Соответствующая структура примет решение, будет ли Грузия требовать его экстрадиции. Если взглянуть на ситуацию, последствия для Грузии были довольно серьёзными, особенно для людей, проживавших рядом с постом Чорчана. Удивительно, что о шаге Гахария не было согласия ни с кем. Возникает обоснованное подозрение, что это было сделано намеренно, чтобы произошло столкновение, или чтобы Россия приняла более строгие, жёсткие меры в отношении Грузии, что впоследствии повлияло бы на развитие событий. Для прокуратуры эти соображения имеют значение.



Факт заключается в том, что Грузия потеряла большую территорию, и оккупационная зона вновь увеличилась. Что касается темы 20 июня, Страсбург потребовал расследования нарушений, допущенных полицией. В какой ситуации оставила их руководство, в данном случае Гахария? Несколько часов они стояли перед разъярённым штурмом, не предпринимали действий, подвергали унижениям, похищали людей, отбирали экипировку, унижали, а затем развивались события, расследование которых потребовал Страсбург. Совокупность оценок должна быть подтверждена фактами. Разумеется, в этом случае соответствующие структуры могут потребовать экстрадицию. Особенно интересно, что произошло с нами, кто предатель, кто эти люди, которые борются за дестабилизацию Грузии», — заявил Гия Вольский.



Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Георгия Гахария. Как сообщил генеральный прокурор Георгий Гваракидзе на брифинге, дело касается эпизодов 20–21 июня 2019 года и событий в Чорчана.



Гахария предъявлено обвинение по статье 25, части 3 подпункт «м» статьи 117 и части 2 статьи 333 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет.







