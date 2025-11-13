Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Посол Великобритании упомянул Грузию в речи о нарушениях прав человека


13.11.2025   18:45


На заседании ОБСЕ посол Великобритании Нил Холланд выступил с речью о нарушениях прав человека, упомянув в этом контексте лишь три страны — Россию, Беларусь и Грузию.

«Россия систематически нарушает права украинских детей, мирных жителей и военнопленных. В самой России грубо попираются фундаментальные права, что практически не оставляет места для независимых медиа и гражданского общества.

Великобритания призывает Москву прекратить незаконную войну, вывести войска из Украины и соблюдать принципы ОБСЕ как внутри страны, так и на международном уровне.
Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией в регионе. Призываем Беларусь освободить всех политических заключённых и выполнить свои международные обязательства, а также обеспечить, чтобы после освобождения на бывших узников не оказывалось давление.

Мы призываем Грузию восстановить независимость судебной системы, отменить законы, направленные против гражданского общества, и освободить несправедливо задержанных представителей оппозиции»,
— заявил глава британской делегации при ОБСЕ.


