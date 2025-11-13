|
Посол Великобритании упомянул Грузию в речи о нарушениях прав человека
13.11.2025 18:45
На заседании ОБСЕ посол Великобритании Нил Холланд выступил с речью о нарушениях прав человека, упомянув в этом контексте лишь три страны — Россию, Беларусь и Грузию.
«Россия систематически нарушает права украинских детей, мирных жителей и военнопленных. В самой России грубо попираются фундаментальные права, что практически не оставляет места для независимых медиа и гражданского общества.
Великобритания призывает Москву прекратить незаконную войну, вывести войска из Украины и соблюдать принципы ОБСЕ как внутри страны, так и на международном уровне.
Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией в регионе. Призываем Беларусь освободить всех политических заключённых и выполнить свои международные обязательства, а также обеспечить, чтобы после освобождения на бывших узников не оказывалось давление.
Мы призываем Грузию восстановить независимость судебной системы, отменить законы, направленные против гражданского общества, и освободить несправедливо задержанных представителей оппозиции»,
— заявил глава британской делегации при ОБСЕ.
