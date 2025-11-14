Бочоришвили: Диалог с Евросоюзом остановил сам Брюссель, Грузия ничего не останавливала

14.11.2025 11:43





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили разъясняет, что приостановка диалога с Евросоюзом не происходила со стороны Грузии, и обвинения, связанные с этим вопросом, не соответствуют действительности.



«Всё, что говорят по этому поводу, — ложь, это дезинформация и манипуляция. Когда кто-то утверждает, что Грузия приостановила процесс вступления в Евросоюз, это простое заявление является ложным. Грузия ничего не приостанавливала», — заявила Мака Бочоришвили.



По словам министра, грузинская власть с самого начала стремилась не допустить превращения процесса евроинтеграции в инструмент политической борьбы, однако определённые силы использовали этот вопрос манипулятивно.



«Власти Грузии делали всё, чтобы вопрос вступления в ЕС не стал оружием политической борьбы. Однако некоторые группы так повернули тему, будто диалог был остановлен со стороны Грузии. На самом деле диалог был приостановлен задолго до того, как было сделано соответствующее заявление», — отметила министр.



По словам Бочоришвили, соответствующая письменная коммуникация со стороны Евросоюза существовала ещё в июне, и именно Брюссель приостановил формальные контакты.



«Сегодня мы увидели письма — документы существуют, хотя в международных отношениях действует определённая этика и правила, поэтому всё публично не публикуется. Факт в том, что именно сторона ЕС сама приостановила коммуникацию после того, как легитимный парламент принял законы», — объяснила Мака Бочоришвили.







