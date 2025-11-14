Глава МИД: Стратегическое партнерство между Грузией и Арменией важно для наших стран и стабильности региона

«Сотрудничество, дружба и стратегическое партнёрство между Грузией и Арменией имеют большое значение как для наших стран, так и для благополучия и стабильности региона», – заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили во время совместного выступления после встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.



По её словам, Грузия и Армения успешно сотрудничают в различных форматах, и эта работа будет продолжена на международной арене.



«Арарат Мирзоян находится в Грузии с официальным визитом. Рада, что у меня появилась возможность пригласить вас и принять в Грузии. Для меня искренне приятно и большая честь гостеприимно встретить вас в ответ на тёплый приём, оказанный мне в Ереване.



Отношения между Грузией и Арменией основаны на многолетней истории взаимного уважения и крепкой дружбе наших народов. Именно поэтому стратегическое партнёрство, укреплённое между нашими странами с 2024 года, является совершенно логическим результатом этих глубинных отношений. 2025 год был довольно динамичным для отношений наших стран — состоялось множество визитов, в том числе на высшем уровне. Я неоднократно посещала Ереван, а также многократно принимала представителей дружественного правительства Армении в Грузии. Совсем недавно, на «Тбилисском шёлковом пути», делегация Армении во главе с премьер-министром также присутствовала. Наша сегодняшняя встреча — продолжение этой динамики. В ближайшее время мы также ожидаем визит президента. Можно смело сказать, что дружба наших народов и связи наших стран полностью отражаются в интенсивности политического диалога.



Динамично развивается наше двустороннее сотрудничество в различных направлениях: торговля, экономика, транспорт, туризм, культура, образование и другие сферы, что чрезвычайно важно. Соответствующие министерства успешно работают над максимальной реализацией наших отношений.



Сегодня мы обсудили направления сотрудничества, приоритеты, дальнейшие шаги и различные вопросы взаимодействия. Мы также поговорили о ситуации в нашем регионе. Грузия приветствует мирное соглашение, подписанное 8 августа в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном. Это историческое соглашение действительно является шагом к установлению устойчивого мира на Южном Кавказе и открывает путь к долгосрочному стабильному развитию региона. Грузия всегда играла важную роль в развитии региона, его мирном и стабильном развитии и продолжит вносить свой вклад в укрепление регионального сотрудничества. В этом контексте хочу отметить, что в этом году в Тбилиси впервые состоялась трёхсторонняя встреча Армения–Грузия–Азербайджан, целью которой было заложить основы взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа. Надеюсь, это сотрудничество продолжится и принесёт значимые результаты трём странам и всему региону.



Армения является твёрдым сторонником суверенитета и территориальной целостности Грузии, что проявляется и на международном уровне. Наши страны успешно сотрудничают в различных форматах и международных организациях, и мы продолжим эту взаимовыгодную работу на международной арене.



На встрече мы обсудили важные региональные и глобальные вопросы, а также взаимодействие с нашими партнёрами. Сотрудничество, дружба и стратегическое партнёрство между Грузией и Арменией важны как для наших стран, так и для более широкого регионального благополучия и стабильности. В завершение хочу ещё раз поблагодарить вас за визит в Тбилиси. Естественно, наше сотрудничество и дружба продолжатся так, как подобает историческим отношениям наших стран, образцовому взаимодействию и духу стратегического партнёрства», – заявила Бочоришвили.







