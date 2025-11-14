Папуашвили: Георгий Гахария взял на себя ответственность за разгон акции 20 июня

Конечно, мало надежды на то, что [в Германии] проявят уважение к верховенству закона и человека передадут грузинскому правосудию, однако посмотрим, - об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили журналистам, отвечая на вопрос о начатом уголовном преследовании в отношении бывшего премьер-министра, лидера движения «Гахария за Грузию» Георгия Гахария и избрании ему меры пресечения.



Как отметил Папуашвили, «Гахария взял на себя ответственность в связи с разгоном акции 20 июня 2019 года».



«Вчера избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, остальное - процедуры прокуратуры. В условиях, когда Зураб Адеишвили сидел в почетной ложе в Бундестаге, в условиях, когда Давид Кезерашвили свободно передвигается по территории ЕС, в условиях, когда Михаил Саакашвили, осужденный человек свободно передвигался, в том числе и по Германии, конечно, мало надежды, что проявят уважение к верховенству закона и человек будет передан грузинскому правосудию, но посмотрим.



Что касается дел, то расследование по обоим вопросам велось уже давно. Прокуратура сформировала свою позицию, что у нее есть достаточно доказательств для предъявления обвинений Гахария. Обвинения предъявлены. Теперь все эти документы будут переданы в суд, и суд их рассмотрит. Страсбургский суд усмотрел определенные нарушения и поручил Грузии повторное расследование. Георгий Гахария взял на себя ответственность в связи с управлением разгона той акции, что никоим образом не отменяет того, что акция 20 июня 2019 года была насильственным штурмом. Кроме того, там же, в том же решении Страсбургский суд признал все и сказал, что это был штурм здания парламента. Вы знаете, по этому вопросу есть и другие обвиняемые в связи со штурмом. Он лично взял на себя ответственность за это. Что касается правовой части, то все решит суд», - сказал Папуашвили.





