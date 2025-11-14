Папуашвили: Зеленский привёз нам сюда Саакашвили, чтобы дестабилизировать страну

Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что причиной того, что Михаил Саакашвили более трёх лет находился в больнице вместо учреждения исполнения наказаний, стала «истерия, которую Брюссель и его посол распространяли, опираясь на ложный нарратив».



По его словам, посол вместе с другими дипломатами пришёл в Министерство юстиции с «ложным демаршем» и потребовал вывезти Саакашвили из страны, а фактически — освободить его.



«Помните ложные выводы тогдашнего омбудсмена о том, что якобы у него деменция? Помните президентов Зеленского и Санду, которые говорили ложь о Михаиле Саакашвили, будто его пытают? Санду и Зеленский, которых считают аплодируемыми лидерами евроинтеграции, вышли и солгали. После этого извинения не принесли ни Санду, ни Зеленский, ни Херчинский, который пришёл с демаршем к министру юстиции. Через несколько недель после этого демарша Страсбургский суд заявил, что у Михаила Саакашвили нет таких проблем со здоровьем, которые требовали бы его перевода в другое место. Весь этот процесс был результатом и частью истерики Брюсселя, с помощью которой они смогли укрепить ложные нарративы в Грузии», — заявил Шалва Папуашвили.



По его словам, «говорили о ком‑то, что он лауреат Нобелевской премии, говорили, что у Саакашвили деменция — и всё это было ложью».



«Они нагло смотрели грузинскому народу в глаза и обманывали его. Всё это закончилось, он находится в учреждении исполнения наказаний, где и должен быть. Видите, никто не поднимает голос по поводу его перевода, потому что ни он, ни посол, ни Брюссель не смогут снова устроить этот цирк. Меня интересует одно — сколько стоило его пребывание в больнице? Интересно узнать эту сумму. Затем нужно обратиться к тем брюссельским бюрократам, которые должны возместить эти расходы грузинскому народу, потому что важно понять, во что обошлись грузинскому обществу их истерия и ложные нарративы. Мы шаг за шагом отражали эти атаки и пришли к тому, что дали должный ответ всем, кто привёз Саакашвили в страну. Саакашвили сюда привезло украинское руководство. Сегодня вы аплодируете президенту Зеленскому, но именно он привёз Саакашвили, чтобы дестабилизировать страну. Вот кто ваш Зеленский. Кто были те группы, которые придумывали ложь о деменции? Зеленский, Санду, другие политики и послы, которые имели наглость сказать эту ложь вам и Грузии. Идёт полномасштабная война, а они отсюда пытались раскачать ситуацию, чтобы Грузия оказалась в эскалации с Россией, финалом которой стала бы война. Нужна была гибкость, чтобы выйти из той ситуации — и мы вышли. Теперь каждый должен ответить за ложный нарратив, который они позволили себе в отношении грузинского народа», — заявил Шалва Папуашвили.





