Кремль начал объявлять «террористами» членов «Антивоенного комитета России»

14.11.2025 15:36





Росфинмониторинг внёс в реестр «террористов и экстремистов» политолога Екатерину Шульман и предпринимателей Бориса Зимина и Михаила Кокорича — все трое входят в «Антивоенный комитет России». В опубликованном ведомством списке рядом с их фамилиями стоит пометка в виде звёздочки (*), которой обозначают лиц, причастных, по утверждению властей, к «террористической деятельности».



Ранее, в середине октября, ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении более двух десятков членов «Антивоенного комитета России» по статьям о «насильственном захвате власти» (ст. 278 УК) и «организации террористического сообщества или участии в нём» (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК). Среди фигурантов назывались Борис Зимин, Михаил Кокорич и Екатерина Шульман, а также экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, бывший премьер Михаил Касьянов, оппозиционеры Владимир Кара-Мурза, Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Леонид Гозман, Максим Резник и Анастасия Шевченко, экономист Сергей Гуриев, бизнесмен Евгений Чичваркин, публицист Виктор Шендерович, актёр Артур Смольянинов, учёный Константин Чумаков, биолог Евгений Кунин и другие.



Спецслужба утверждала, что учредители комитета финансируют «украинские военизрованные националистические подразделения» и ведут «рекрутинговую деятельность» для набора лиц в эти формирования. ФСБ также ссылалась на «Берлинскую декларацию», принятую комитетом в апреле 2023 года, где, согласно заявлению ведомства, «заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России».



На сайте «Антивоенного комитета» указано, что организация «поддерживает антивоенных россиян и создает пространство для солидарности, действий и взаимопомощи для людей, выступающих против войны, развязанной Кремлем».





