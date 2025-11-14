Гедеван Попхадзе: Голодовку продолжают 8 человек, состояние у всех нормальное

Один из лидеров «Коалиции за перемены» Гедеван Попхадзе вместе с несколькими активистами продолжает голодовку перед парламентом.



Непрерывную голодовку Гедеван Попхадзе продолжает уже 18-й день.



Как он заявил «Интерпрессньюс», ситуация в стране невыносимая, и Грузия движется к изоляции и российской диктатуре.



«Голодовку продолжают 8 человек, общее состояние у всех нормальное, мы вызываем скорую медицинскую помощь и проверяем показатели, чтобы все было стабильно.



Мы считаем, что на данном этапе мы должны были высказаться своими действиями, а не аргументами. Ситуация в стране невыносима, страна движется к изоляции и российской диктатуре. Тюрьмы заполнены политическими заключенными, и пути протеста должны были быть соответствующими. Голодовка - это форма протеста, которую национально-освободительное движение использовало против советской империи. Поэтому этот метод имеет эффект и сегодня.



Думаю, что эта акция усилила протест на Руставели. Мы бесконечно призываем всех к еще большему укреплению этого протеста, протестом солидарности голодающим, круглосуточным собранием и говоря о том, что грузинский народ должен сделать для усиления этого протеста. Поэтому я считаю, что акция голодовки должна быть продолжена.



Своим протестом мы должны сказать что-то тем людям, которые не могут выйти из своей зоны комфорта и думают, что в таких условиях можно сосуществовать с режимом. Мы должны выйти из зоны комфорта и перестать думать о сосуществовании с режимом! Мы призываем наших международных партнеров максимально поддержать борьбу грузинского народа за независимость, свободу, демократию и членство в европейской семье», - сказал Гедеван Попхадзе.



Для справки, Гедеван Попхадзе прибегнул к крайней форме протеста и объявил голодовку 28 октября. Вместе с оппозиционным лидером объявили голодовку Дареджан Цхвитария и несколько других активистов. Их требование - «освободить политзаключённых и назначить новые парламентские выборы».





