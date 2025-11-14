Каха Каладзе о после Германии: Обычный «акацуки», не могу назвать этого человека иначе

14.11.2025 16:06





Обычный «акацуки», я не могу назвать этого человека иначе, - так генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе отреагировал на тот факт, что вчера на акции на проспекте Руставели находился посол Германии Петер Фишер.



По его словам, очень печально, когда дипломат занят такого типа действиями.



«Ничего не происходит такого, что мы не видели. Мы знаем, что у «дип стейт» есть свой представитель внутри страны, который непосредственно руководит и наставляют насильственные группы, как действовать. Они в полной координации. Очень печально, когда дипломат занят такого типа действиями. Обычный «акацуки», я не могу назвать этого человека иначе», - отметил Каладзе.



Кроме того, он оценил и тот факт, что Петер Фишер был вызван для консультаций. Как отмечает Каладзе, Петер Фишер занимается всем, кроме дипломатической деятельности.



«Мне совершенно неинтересно, и было неинтересно, куда возвращался Петер Фишер. Главное, чтобы дипломат занимался дипломатической деятельностью, которая определяется соответствующим уставом, [Петер Фишер] занимается всем, кроме дипломатической деятельности. Это очень тяжело. Как вы себе представляете, чтобы в любой другой развитой стране посол иностранного государства занимался поощрением насильственных групп, раздачей прямых указаний» , - отметил Каладзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





