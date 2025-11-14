В Тбилиси предложили Брюсселю оплатить лечение Саакашвили, а Санду и Зеленскому – извиниться

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что расходы за пребывание осужденного экс-президента Михаила Саакашвили в гражданской клинике на протяжении 2,5 лет должны возместить «бюрократы из Брюсселя», усилиями которых политика перевели на лечение из тюрьмы.



«Меня интересует один вопрос – надо выяснить, во сколько обошлось его пребывание в больнице? Меня интересует, что это за сумма. Потом надо спросить с тех бюрократов в Брюсселе, которые должны возместить эти расходы грузинскому народу. Интересно, во сколько обошлись грузинскому народу их истерия и лживые нарративы», – заявил Папуашвили журналистам.



По его словам, «евробюрократы» вместе с президентами Украины и Молдовы «лгали о пытках Саакашвили в тюрьме», преследуя собственные цели. Теперь Папуашвили требует от них извинений.



«Сегодня вы аплодируете президенту Зеленскому, но именно он привез Саакашвили, чтобы дестабилизировать страну. Вот кто ваш Зеленский… Идет полномасштабная война, а они отсюда пытались раскачать ситуацию, чтобы Грузия оказалась в эскалации с Россией, финалом которой стала бы война», – сказал он.



С 12 мая 2022 года Саакашвили находился в тбилисской гражданской клинике «Вивамед». Его перевели туда из-за серьезнейших проблем со здоровьем вскоре после продолжительной протестной голодовки. На этой неделе Минюст Грузии объявил о выписке экс-президента и его возвращении в тюрьму. Отмечалось, что состояние здоровья политика удовлетворительное и стационарное лечение больше не требуется.



Саакашвили остается в заключении с 2021 года за должностные преступления, которые он отвергает как политически мотивированные. По существующим приговорам Саакашвили должен оставаться за решеткой до 2034 года. Однако даже находясь в тюрьме уголовные дела против него множатся. В этом месяце Саакашвили и еще нескольким оппозиционерам предъявили обвинения по дело о «саботаже».



Источник: Новости - Грузия

