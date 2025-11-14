СГБ продлила все наложенные на Левана Хабеишвили ограничения на два месяца

14.11.2025 18:25





Служба государственной безопасности продлила все ограничения, наложенные на Левана Хабеишвили, на два месяца, - пишет адвокат Хабеишвили Лаша Ткешеладзе в соцсети.



Как отмечает Ткешеладзе, Хабеишвили - первый политик, арестованный за политическое обещание.



«СГБ продлила все ограничения, наложенные на Левана Хабеишвили, на 2 месяца!



9 декабря суд должен провести заседание, на котором мы должны были обсуждать вопрос об изменении меры пресечения Левану Хабеишвили.



СГБ могла продлить вышеупомянутые ограничения только до 9 декабря, но СГБ уже решила вместо суда не менять меру пресечения Левану Хабеишвили - заключение! Он первый политик в истории независимой Грузии, задержанный за политическое обещание – задержанный за слово.



Эти ограничения также показывают, что они боятся его правдивого слова!», - написал Ткешеладзе.



Для справки, Хабеишвили предъявлено обвинение по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает обещание взятки, передачи денег должностному лицу за совершение незаконного деяния. Левану Хабеишвили также предъявлено обвинение по статье 317 УК Грузии, которая подразумевает публичные призывы к свержению государственной власти.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





