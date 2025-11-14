Оппозиция в Австралии предлагает ввести налог на проведение акций протеста

Оппозиционная Либеральная партия Австралии представит законопроект, который предусматривает расширение полномочий полиции и судов для предотвращения митингов, мотивированных ненавистью, а также регулярных нарушений порядка по выходным.



По сообщению австралийских СМИ, такие акции обходятся налогоплательщикам в миллионы долларов и тормозят развитие Сиднея.



СМИ сообщают, что на прошлой неделе перед парламентом штата Новый Южный Уэльс собрались более 60 человек в чёрной одежде, некоторые из которых скрывали лица, скандировали нацистские лозунги и требовали ликвидации еврейских организаций.



По сообщениям местных СМИ, в этом году каждые выходные в Сиднее проходят протестные акции, которые блокируют дороги, нарушают работу транспорта и мешают деятельности семей, работников и малого бизнеса. В этом году оппозиция представила реформы, которые должны были сделать протесты справедливыми, безопасными и подотчётными.



Согласно предложенному законодательству, суды должны были учитывать расходы, задержки, частоту проведения, экономическое воздействие и наличие менее беспокоящих маршрутов до утверждения протестов. Регуляция предусматривала проведение трёх бесплатных протестов в год, после чего группы обязаны были бы возмещать расходы полиции. Реформы также запрещали ношение нерелигиозных средств закрытия лица, которые используются для сокрытия преступного поведения или уклонения от ответственности. Лейбористская партия отклонила эти реформы.



По данным местных СМИ, целью реформ не является подавление протеста — они направлены на восстановление справедливости и баланса, защиту общественной безопасности и обеспечение процветания Сиднея как глобального города.



В рамках новой инициативы суды должны учитывать реальные последствия протестов перед их утверждением, включая расходы для налогоплательщиков, уровень нарушения общественного порядка, в том числе в отношении организаций или религиозных групп, расположенных рядом с местом проведения, частоту протестов одной и той же группы, экономическое воздействие на местный бизнес и работников. Суды также должны учитывать общественную безопасность. Участники протестов смогут проводить три бесплатные акции в год, после чего с групп может взиматься плата за ресурсы полиции, такие как сверхурочная работа и контроль дорожного движения.



Законопроектом также запрещается ношение нерелигиозных средств закрытия лица во время протестов, если они используются для сокрытия личности или уклонения от ответственности.



Генеральный прокурор Алистер Хенскенс заявил, что Лейбористская партия имеет шанс поддержать более строгие протестные законы, которые защитят общественную безопасность и позволят людям продолжать свою жизнь.



«Вместо этого они выбрали фракционную политику. Премьер-министр говорит строго, но его законы слабы, и результаты видны всем», — заявил Хенскенс.







