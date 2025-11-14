Представитель Еврокомиссии: мы увидели дезинформацию и пропаганду со стороны грузинских властей

14.11.2025 19:01





Официальный представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Анита Хиппер комментирует заявления представителей «Грузинской мечты», которые утверждают, что митинг 28 ноября якобы организуется в Брюсселе и тексты заявлений пишутся там же.



«В последнее время мы увидели дезинформацию и пропаганду со стороны грузинских властей, что и привело к оценке Еврокомиссии, согласно которой Грузия является лишь номинальным кандидатом (на вступление в ЕС). Мы всегда ясно заявляем, что выступаем против любой формы насилия, поэтому мы осуждаем насилие. Протестные акции должны быть мирными.



В то же время мы поддерживаем грузинский народ, который стремится к демократии, свободе выражения и Европе.



Мы категорически не согласны с оценкой властей, будто Европейский союз подталкивает людей к протестам. ЕС не поддерживает насилие, напротив, он его осуждает. Мы поддерживаем свободу выражения всех журналистов и граждан, которые проводят мирные акции, и осуждаем злоупотребление власти для подавления оппозиции, чем власти занимаются прямо сейчас», — заявляет Хипер.



Источник: SOVA

