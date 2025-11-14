Грузия запретит одноразовую пластиковую посуду для внутреннего рынка с 1 января 2026 года

Правительство Грузии утвердило постановление о регулировании одноразовой пластиковой посуды, которое вступит в силу 1 января 2026 года. Документ опубликован на сайте «Законодательного вестника».



Согласно изменениям в техническом регламенте, с указанной даты запрещаются производство (за исключением продукции, предназначенной для экспорта), ввоз и размещение на рынке одноразовых столовых приборов и посуды из пластика, в том числе пластиковых вилок, ножей, ложек, палочек для еды, тарелок, крышек, соломинок и размешивателей, а также контейнеров и стаканов из вспененного полистирола.



Запрет распространяется также на использование одноразовых пластиковых контейнеров и стаканов в общепитах при выдаче готовой еды потребителям. Под формулировкой «объекты общественного питания» понимаются любые стационарные и мобильные заведения, включая рестораны, столовые, сервисы по приготовлению и доставке пищи, а также торговые фургоны и киоски. При этом исключение сделали для пластиковых одноразовых упаковочных изделий, предназначенных для фасованной продукции – они не подпадают под запрет.



Постановление предусматривает переходный период. Одноразовая пластмассовая посуда и сопутствующие изделия, размещенные на рынке до 1 января, смогут продаваться в течение трех месяцев после задействования новых регуляций. Поставки готовой еды в одноразовой пластиковой посуде заведениям общепита разрешат в течение шести месяцев после вступления регламента в силу. Другие пластиковые материалы и изделия, контактирующие с продуктами питания, допускается размещать на рынке в течение одного года.



Надзор за исполнением новых правил возложили на Национальное агентство продовольствия, Департамент природоохранного надзора и Службу доходов.



Производителям, выпускающим продукцию из пластика для экспорта, предписано не позднее, чем за один месяц до начала производства письменно уведомить Департамент природоохранного надзора о сроках начала и окончания выпуска, объемах, стране назначения и датах поставок.



Меры должны привести к уменьшению потребления пластика в Грузии. По информации Минсельхоза, страна ежегодно потребляет около 612,5 миллионов единиц одноразовых пластиковых изделий – это примерно 3,9-5,9 тысячи тонн пластиковых отходов в год.



