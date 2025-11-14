Шествие в защиту лесопарка Крцаниси анонсировали на 16 ноября

Протест связан с новостями о том, что участок в лесу Крцаниси, площадь которого составляет 200 гектаров, выделили под проекты девелопера из ОАЭ Eagle Hills. Эта компания собирается инвестировать в строительные проекты в Грузии 6,6 миллиарда долларов.



Часть горожан не довольны этим решением. «Представьте себе: упавшие вековые тополя, высохшие пруды, сотни птиц без крова, людей без мест отдыха, источника кислорода и образовательной среды. И всё это ради удовольствия 100 избранных», — сказано в анонсе акции.



Шествие в лесу пройдет 16 ноября в 13:00.



Лесопарк Крцаниси — это экосистема поймы реки Мтквари. Активист Гоги Лорткипанидзе писал в фейсбуке, что в течение всего года в Крцанисском лесопарке собирается более 100 видов оседлых или перелетных птиц, в том числе колхидский фазан, занесенный в Красную книгу.







