В Минкультуры заявили о «бедственном положении» главных храмов Грузии

14.11.2025





Крупнейшие христианские памятники Грузии находятся в критическом состоянии из-за допущенных в прошлом реставрационных ошибок и нехватки экспертных ресурсов. Об этом заявила глава Национального агентства охраны культурного наследия Тея Ониани, выступая на заседании профильного комитета в парламенте.



Ониани, назначенная на должность в феврале 2025 года после масштабной реорганизации ведомства, признала, что практически все знаковые храмы страны – Светицховели, Баграти, Никорцминда, Питарети, Кинцвиси, Шемокмеди, Цаиши, Цаленджиха и Атенский Сиони – переживают «большую беду».

По ее словам, проблемы в ряде случаев напрямую связаны с недостатками проведенных ранее работ. Например, в Баграти и Никорцминде протекает крыша, из-за чего намокают стены, а медные элементы вызывают изменение цвета камня.



«С памятниками не стоит торопиться. Пример Гелати и Баграти нас в этом наглядно убедил. Если подобные знаковые памятники не были тщательно изучены и исследованы, то начало любых работ на них приведет к непоправимым ошибкам, с чем мы и сталкиваемся сегодня», – сказала она.



Ониани подчеркнула, что часть существующих проектов реставрации, в частности по Атенскому Сиони, «не отвечает реальным потребностям» и нуждается в пересмотре. Агентство планирует привлечь иностранных специалистов, чтобы оценить текущие проекты и определить, нужны ли новые.



Руководитель ведомства сообщила, что в плохом состоянии находится и настенная живопись многих храмов. В Гелати, Кинцвиси, Цаиши и Шемокмеди фрески осыпаются, в Светицховели – «белеют», а в Кинцвиси – «розовеют». Все это, по ее словам, свидетельствует о неправильно выполненных работах в прошлом.



Для точной диагностики требуются сложные междисциплинарные исследования с участием биологов, микробиологов, климатологов и минералогов. В Грузии нет лаборатории, способной проводить такие анализы, поэтому образцы придется отправлять за рубеж.



Ониани также упомянула о приостановленном проекте консервации фасада монастыря Джвари, финансируемом США и одобренном ЮНЕСКО. По ее словам, в 2026 году начнется новый этап – консервация каменной кладки интерьера, однако детали финансирования и исполнителя пока не определены.



