Freedom House: Уровень интернет-свободы в Грузии ухудшился

Согласно новому отчёту Freedom House, уровень интернет-свободы в Грузии ухудшился. Отчётный период охватывает время с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года. За этот период оценка Грузии снизилась с 74 до 70 баллов из 100.



Организация отмечает, что правительство усилило давление на онлайн-медиа и гражданское общество: журналистам угрожали, некоторые подвергались физическому насилию, а возрастающее законодательное и неформальное давление способствовало самоцензуре.



При этом граждане сохраняли доступ к стабильному интернету, сайты не блокировались, а онлайн-выражение мнений защищено международными стандартами. Несколько человек были задержаны уже после окончания отчётного периода.



Организация отмечает, что в Грузии регулярно проводятся выборы, есть СМИ и гражданское общество

«Однако олигархическое влияние продолжает воздействовать на политические процессы. Представители оппозиции становились жертвами физического насилия на фоне ограничений свободы собраний со стороны правительства.



Коррупция в государственных структурах сохраняется. Свобода СМИ подрывается насилием и запугиванием журналистов. Вмешательство исполнительной и законодательной власти в работу судов остаётся серьёзной проблемой, как и недостаток прозрачности и профессионализма в судебных процессах. В последние годы эти негативные тенденции усилились», — говорится в отчёте Freedom House.





