Григол Гегелия: Нормальное правительство должно отменить все репрессивные законы

15.11.2025 20:54





То что говорит ОБСЕ, является правильным. Если хочешь быть членом цивилизованного сообщества друзей, тогда нужно соблюдать ряд принципов, которым следуют все государства. Не хочешь — будь сам по себе, в болоте и трясине, никто вам ничего не скажет, — заявил представитель партии «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия, комментируя заключение БДИПЧ/ОБСЕ о поправках в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.



По словам Гегелия, «нормальное правительство должно отменить все репрессивные законы, назначить новые парламентские выборы и освободить всех политзаключенных».



«Это единственный путь к нормализации и восстановлению устоявшейся традиционной внешней политики Грузии. Другого физического пути нет и не будет. Ни в каком другом случае не будет никакой нормализации и никакой легитимности. Мы все знаем, что предпримет это так называемая власть. Конечно, ничего, потому что их задача и цель — чтобы эта страна умерла как свободное грузинское государство, а расцвело коррумпированное, кумовское болото», — отметил Григол Гегелия.



БДИПЧ/ОБСЕ опубликовало доклад о поправках в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Грузии. Согласно заключению, позитивное обязательство государства содействовать проведению мирных собраний должно быть отражено в законодательной базе и соответствующей практике, и при рассмотрении ограничений этого права государство должно отдавать приоритет содействию, а не ненужным или несоразмерным ограничениям.





