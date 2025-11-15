|
|
|
Саломе Зурабишвили призвала к формированию технического правительства на случай «краха режима»
15.11.2025 21:31
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости создания технического правительства из представителей оппозиции на случай возможного «краха режима» правящей партии «Грузинская мечта». Об этом она заявила в прямом эфире на своей странице в Facebook.
Зурабишвили считает, что уже сейчас важно определить, кто возьмёт на себя временное управление страной до проведения «честных и открытых парламентских выборов».
Она также отметила, что разговоры о создании технического правительства уже ведутся, и существуют разные инициативы, однако деталей не раскрыла.
Зурабишвили напомнила, что предлагала создать такое правительство и перед парламентскими выборами 2024 года, на случай поражения «Грузинской мечты». По её мнению, если бы оппозиции тогда удалось договориться, сегодня она добилась бы больших политических результатов.
SOVA
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна