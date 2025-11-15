Саломе Зурабишвили призвала к формированию технического правительства на случай «краха режима»

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости создания технического правительства из представителей оппозиции на случай возможного «краха режима» правящей партии «Грузинская мечта». Об этом она заявила в прямом эфире на своей странице в Facebook.



Зурабишвили считает, что уже сейчас важно определить, кто возьмёт на себя временное управление страной до проведения «честных и открытых парламентских выборов».



Она также отметила, что разговоры о создании технического правительства уже ведутся, и существуют разные инициативы, однако деталей не раскрыла.



Зурабишвили напомнила, что предлагала создать такое правительство и перед парламентскими выборами 2024 года, на случай поражения «Грузинской мечты». По её мнению, если бы оппозиции тогда удалось договориться, сегодня она добилась бы больших политических результатов.



SOVA

