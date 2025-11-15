Адвокат Гарибашвили: изъятые миллионы и золотые изделия не принадлежат ни экс-премьеру, ни его семье

15.11.2025 21:55





Адвокат Ираклия Гарибашвили, Амирaн Гигуашвили, в эфире Palitra News заявил, что наличные деньги, обнаруженные при обыске в доме бывшего премьера, являются доказательством по делу и не могли быть использованы как залог.



Он подчеркнул, что ни один из изъятых дорогих предметов — ювелирных изделий, золотых слитков или часов — не принадлежит Гарибашвили или членам его семьи:



«Все эти вещи были изъяты при обысках у других лиц, не имеющих ни прямого, ни косвенного отношения к уголовному делу Ираклия Гарибашвили».



17 октября Служба госбезопасности заявила о серии обысков в домах Гарибашвили, Отиа Фаршхаладзе, Анзора Лилуашвили и связанных с ними лиц.



По данным СГБ, были изъяты:

• 7 002 200 долларов США и 136 000 лари,

• 198 единиц ювелирных изделий и часов,

• дорогие картины,

• около нескольких тысяч страниц документов,

• 50 мобильных телефонов,

• 119 электронных устройств.



Следствие продолжается.





