Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Адвокат Гарибашвили: изъятые миллионы и золотые изделия не принадлежат ни экс-премьеру, ни его семье


15.11.2025   21:55


Адвокат Ираклия Гарибашвили, Амирaн Гигуашвили, в эфире Palitra News заявил, что наличные деньги, обнаруженные при обыске в доме бывшего премьера, являются доказательством по делу и не могли быть использованы как залог.

Он подчеркнул, что ни один из изъятых дорогих предметов — ювелирных изделий, золотых слитков или часов — не принадлежит Гарибашвили или членам его семьи:

«Все эти вещи были изъяты при обысках у других лиц, не имеющих ни прямого, ни косвенного отношения к уголовному делу Ираклия Гарибашвили».

17 октября Служба госбезопасности заявила о серии обысков в домах Гарибашвили, Отиа Фаршхаладзе, Анзора Лилуашвили и связанных с ними лиц.

По данным СГБ, были изъяты:
• 7 002 200 долларов США и 136 000 лари,
• 198 единиц ювелирных изделий и часов,
• дорогие картины,
• около нескольких тысяч страниц документов,
• 50 мобильных телефонов,
• 119 электронных устройств.

Следствие продолжается.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна