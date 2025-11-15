|
Адвокат Гарибашвили: изъятые миллионы и золотые изделия не принадлежат ни экс-премьеру, ни его семье
15.11.2025 21:55
Адвокат Ираклия Гарибашвили, Амирaн Гигуашвили, в эфире Palitra News заявил, что наличные деньги, обнаруженные при обыске в доме бывшего премьера, являются доказательством по делу и не могли быть использованы как залог.
Он подчеркнул, что ни один из изъятых дорогих предметов — ювелирных изделий, золотых слитков или часов — не принадлежит Гарибашвили или членам его семьи:
«Все эти вещи были изъяты при обысках у других лиц, не имеющих ни прямого, ни косвенного отношения к уголовному делу Ираклия Гарибашвили».
17 октября Служба госбезопасности заявила о серии обысков в домах Гарибашвили, Отиа Фаршхаладзе, Анзора Лилуашвили и связанных с ними лиц.
По данным СГБ, были изъяты:
• 7 002 200 долларов США и 136 000 лари,
• 198 единиц ювелирных изделий и часов,
• дорогие картины,
• около нескольких тысяч страниц документов,
• 50 мобильных телефонов,
• 119 электронных устройств.
Следствие продолжается.
