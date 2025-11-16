«Лело — Сильная Грузия», призывает правительство обнародовать детали контракта по проекту Eagle Hills

Григол Гегелия, один из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия», призывает правительство обнародовать детали контракта по проекту Eagle Hills.



По словам Гегелия, партия «Грузинская мечта» в очередной раз оскорбляет грузинскую демократию и национальные интересы страны.



«Так называемый премьер-министр непризнанного режима заявляет, что готов ответить на любой конкретный вопрос, касающийся арабского проекта. Немыслимо, как он может что-либо ответить, когда весь контракт засекречен, и как общественность может задавать вопросы, учитывая, что так называемое правительство скрывает контракт от собственного народа. Кобахидзе должен ответить на один главный вопрос: почему он скрывает от грузинского народа детали контракта, которые касаются 9 миллионов квадратных метров стратегически важных земель Грузии, демографии, экологии и будущего наших городов и страны? Есть и второй важный вопрос: были ли 1,2 миллиарда долларов, соответствующие арабской доле в 67%, размещены в грузинских банках в качестве противовеса 600 миллионам грузинских инвестиций? Это очередной риторический трюк ненавистнического грузинам режима, который в очередной раз оскорбляет грузинскую демократию и наши национальные интересы. «Прежде всего, мы призываем так называемое правительство немедленно обнародовать контракт», — заявил Гегелия.





