Власти упраздняют Антикоррупционное бюро и Службу по защите персональных данных

Антикоррупционное бюро будет упразднено со 2 марта 2026 года, а его функции будут переданы Государственному аудиту. Об этом на брифинге заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, Служба по защите персональных данных также будет упразднена со 2 марта 2026 года, а её функции также будут полностью переданы Государственному аудиту.



«Наша цель — укрепить конституционные основы системы государственного управления и оптимизировать государственные ресурсы. Борьба с коррупцией — один из главных приоритетов правительства. В последнее время в этом направлении был предпринят ряд важных шагов. В этом процессе участвуют Департамент эффективности государственного управления, Государственный аудит, Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности и Прокуратура. В настоящее время Антикоррупционное бюро, по сути, занимается сбором и мониторингом деклараций должностных лиц, партий и неправительственных организаций. В результате консультаций с правительством было сформировано общее мнение, что эта функция лучше соответствует Государственному аудиту в конституционных рамках государственного управления, как высшему и более независимому конституционному органу. В соответствии с инициативой, Антикоррупционное бюро будет упразднено со 2 марта 2026 года, а его функции будут полностью переданы Государственному аудиту.



По той же схеме, 2 марта 2026 года будет упразднена Служба по защите персональных данных.



«Её функции также будет полностью переданы Государственной счетной палате как независимому конституционному органу. Как независимый конституционный орган, Счетная палата пользуется гораздо более высокой степенью институциональной независимости, что полностью соответствует международным стандартам», — заявил Папуашвили.



«Пока существует это антикоррупционное бюро, я буду его руководителем», — заявил журналистам 12 ноября Ражден Купрашвили, глава антикоррупционного бюро Иванишвили.



11 ноября телеканал «Формула» сообщил об увольнении Купрашвили, после чего пресс-служба антикоррупционного бюро Иванишвили заявила изданию «Табула», что «распространённая информация об увольнении руководителя бюро не соответствует действительности».





