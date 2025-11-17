Каладзе: Шантаж и угрозы в адрес Грузии в связи с новыми правилами безвизового режима продолжаются

По словам мэра столицы, обсуждение Евросоюзом упрощённых критериев приостановки безвизового режима является частью шантажа.



Как отметил Каха Каладзе сегодня в разговоре с журналистами, это продолжение той риторики, которую ЕС в последние годы применяет по отношению к Грузии.



«Продолжается шантаж, угрозы. Мы слышали множество заявлений, касающихся Грузии. Эти атаки являются продолжением той риторики, которая применяется к нашей стране в последние годы.



В целом все хорошо понимают проблему неформального управления, которое в современном мире является одной из крупнейших проблем. Об этом сам президент США Дональд Трамп говорил, что в первую очередь он бы победил неформальное управление. Однако пока ничего подобного не происходит, и в этом направлении не сделано никаких шагов. Посмотрим, что будет в будущем», — заявил Каха Каладзе.







