Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каладзе: Шантаж и угрозы в адрес Грузии в связи с новыми правилами безвизового режима продолжаются


17.11.2025   13:51


По словам мэра столицы, обсуждение Евросоюзом упрощённых критериев приостановки безвизового режима является частью шантажа.

Как отметил Каха Каладзе сегодня в разговоре с журналистами, это продолжение той риторики, которую ЕС в последние годы применяет по отношению к Грузии.

«Продолжается шантаж, угрозы. Мы слышали множество заявлений, касающихся Грузии. Эти атаки являются продолжением той риторики, которая применяется к нашей стране в последние годы.

В целом все хорошо понимают проблему неформального управления, которое в современном мире является одной из крупнейших проблем. Об этом сам президент США Дональд Трамп говорил, что в первую очередь он бы победил неформальное управление. Однако пока ничего подобного не происходит, и в этом направлении не сделано никаких шагов. Посмотрим, что будет в будущем», — заявил Каха Каладзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна