Каладзе: Никакой Южной Осетии не существует, есть Самачабло, которая сегодня оккупирована

17.11.2025 14:34





«Это было продолжение враждебной политики, которую предыдущая власть проводила по отношению к Грузии. Всё это навязывалось извне, даже, например, выведение Антикоррупционного бюро в якобы независимый орган», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Каладзе спросили о решении «Грузинской мечты» о ликвидации администрации административно-территориальной единицы, созданной на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области.



По словам Каха Каладзе, никакой Южной Осетии не существует — это неотъемлемая часть Грузии, временно оккупированная Россией.



«По вопросу Южной Осетии мы неоднократно давали разъяснения, иск уже подан в Конституционный суд. Это было продолжение той враждебной политики, которую предыдущая власть проводила по отношению к Грузии. Южной Осетии не существует, есть Самачабло, оно было неотъемлемой частью Грузии. Сегодня, к сожалению, она временно оккупирована Россией, и это реальность», — отметил мэр Тбилиси.



Кроме того, Каха Каладзе прокомментировал ликвидацию Антикоррупционного бюро и передачу его функций в Службу государственного аудита. По его словам, проведение реформ необходимо, и движение в этом направлении должно продолжаться.



«Это был навязанный извне, якобы независимый орган, однако на самом деле это направление войдёт в Службу аудита и продолжит работу в этом формате. В целом проведение реформ крайне важно. Грузия в этом плане находится на передовой, у нас есть достигнутые шаги вперёд, и все оценки, основанные на справедливости, подтверждают, что Грузия предпринимает действенные шаги, движется вперёд, и это очень важно. Нам нужно продолжать движение в этом направлении», — подчеркнул Каха Каладзе.







