Ираклий Кобахидзе встретился с министром юстиции Армении

17.11.2025 14:36





Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе встретился с министром юстиции Республики Армения Србуи Галян, которая находится в Тбилиси в рамках грузино-армянского юридического форума.



По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече обсуждались стратегическое партнёрство и добрососедские отношения между Арменией и Грузией.



«Было рассмотрено сотрудничество Грузии и Армении в различных двусторонних и международных форматах. Особое внимание уделялось эффективному партнёрству в сфере правосудия и важности обмена опытом между странами в этом направлении.



Подчёркнута значимость установления устойчивого мира в Южном Кавказе, а также долгосрочного и стабильного развития региона.



Во встрече, которая прошла в Администрации правительства, приняли участие министр юстиции Паата Салия, глава администрации правительства Леван Жоржолиани, посол Грузии в Армении Ашот Смбатян и посол Грузии в Армении Георгий Шарвашидзе», — отмечается в сообщении правительства Грузии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





