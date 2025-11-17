|
Ираклий Кобахидзе встретился с министром юстиции Армении
17.11.2025 14:36
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе встретился с министром юстиции Республики Армения Србуи Галян, которая находится в Тбилиси в рамках грузино-армянского юридического форума.
По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече обсуждались стратегическое партнёрство и добрососедские отношения между Арменией и Грузией.
«Было рассмотрено сотрудничество Грузии и Армении в различных двусторонних и международных форматах. Особое внимание уделялось эффективному партнёрству в сфере правосудия и важности обмена опытом между странами в этом направлении.
Подчёркнута значимость установления устойчивого мира в Южном Кавказе, а также долгосрочного и стабильного развития региона.
Во встрече, которая прошла в Администрации правительства, приняли участие министр юстиции Паата Салия, глава администрации правительства Леван Жоржолиани, посол Грузии в Армении Ашот Смбатян и посол Грузии в Армении Георгий Шарвашидзе», — отмечается в сообщении правительства Грузии.
