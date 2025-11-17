Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ираклий Кобахидзе встретился с министром юстиции Армении


17.11.2025   14:36


Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе встретился с министром юстиции Республики Армения Србуи Галян, которая находится в Тбилиси в рамках грузино-армянского юридического форума.

По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече обсуждались стратегическое партнёрство и добрососедские отношения между Арменией и Грузией.

«Было рассмотрено сотрудничество Грузии и Армении в различных двусторонних и международных форматах. Особое внимание уделялось эффективному партнёрству в сфере правосудия и важности обмена опытом между странами в этом направлении.

Подчёркнута значимость установления устойчивого мира в Южном Кавказе, а также долгосрочного и стабильного развития региона.

Во встрече, которая прошла в Администрации правительства, приняли участие министр юстиции Паата Салия, глава администрации правительства Леван Жоржолиани, посол Грузии в Армении Ашот Смбатян и посол Грузии в Армении Георгий Шарвашидзе», — отмечается в сообщении правительства Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна