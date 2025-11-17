Самадашвили: Русские требуют выполнения всех задач в ускоренном темпе

«Следующее требование России об аннулировании администрации Южной Осетии выполнено. Этот вопрос россияне постоянно ставили на повестку дня вместе с требованием соблюдения обязательства не применять силу», — пишет в социальной сети член партии «Лело» Саломе Самадашвили.



По её словам, сделан ещё один шаг к признанию независимого статуса оккупированных территорий.



«Эмигрантам можно считать своё избирательное право утраченным. Несмотря на то, что даже тогда лишь очень малая часть имела возможность голосовать за границей, теперь у них полностью отобрали право голоса.



После запрета партий и ограничения избирательных прав, возможно проведение досрочных выборов для формирования конституционного большинства, с целью исключения упоминания о вступлении в ЕС и НАТО. При этом нельзя исключать пересмотр принципов территориальной целостности страны через конституционные изменения.



Всё зависит от того, что прикажут россияне — они требуют выполнения всех заданий ускоренными темпами. К завершению российско-украинской войны Грузия должна быть полностью у них в кармане», — пишет Саломе Самадашвили.





