|
|
|
Самадашвили: Русские требуют выполнения всех задач в ускоренном темпе
17.11.2025 14:48
«Следующее требование России об аннулировании администрации Южной Осетии выполнено. Этот вопрос россияне постоянно ставили на повестку дня вместе с требованием соблюдения обязательства не применять силу», — пишет в социальной сети член партии «Лело» Саломе Самадашвили.
По её словам, сделан ещё один шаг к признанию независимого статуса оккупированных территорий.
«Эмигрантам можно считать своё избирательное право утраченным. Несмотря на то, что даже тогда лишь очень малая часть имела возможность голосовать за границей, теперь у них полностью отобрали право голоса.
После запрета партий и ограничения избирательных прав, возможно проведение досрочных выборов для формирования конституционного большинства, с целью исключения упоминания о вступлении в ЕС и НАТО. При этом нельзя исключать пересмотр принципов территориальной целостности страны через конституционные изменения.
Всё зависит от того, что прикажут россияне — они требуют выполнения всех заданий ускоренными темпами. К завершению российско-украинской войны Грузия должна быть полностью у них в кармане», — пишет Саломе Самадашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна