Бенжамен Хаддад: Мы призываем «Грузинскую мечту» начать работу над новыми выборами, освободить политических оппонентов

Думаю, коммуникация Еврокомиссии относительно отчета о расширении в связи с Грузией была очень ясной: поведение «Грузинской мечты», репрессии против оппозиции, демонстрантов, представителей гражданского общества и независимых журналистов отдаляют страну от европейского пути, - заявил министр Франции по европейским делам Бенжамен Хаддад , отвечая на вопрос Евроскопа перед встречей Совета по общим вопросам.



По его словам, то, что Грузия отдаляется от пути Евросоюза, вызывает сожаление, поскольку большинство населения Грузии поддерживает европейский путь.



«Это глубокое стремление, и у него есть поддержка Франции и других европейских стран, но, к сожалению, то, что происходит после прошлогодних выборов, либеральный откат в последние месяцы еще больше отдаляет страну от европейского пути. Мы призываем «Грузинскую мечту» полностью изменить позицию и включиться в конструктивный диалог с оппозицией, начать работу для новых выборов, освободить политических оппонентов, журналистов, активистов гражданского общества. Это единственный путь, которым страна может вернуться к европейским устремлениям. В ином случае этот процесс будет заморожен», - отметил министр.





