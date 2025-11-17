Нино Долидзе: Отмена обязательства открывать избирательные участки за пределами Грузии является шагом назад

17.11.2025 16:07





Отмена обязательства открывать избирательные участки за пределами Грузии является огромным шагом назад - реальная цель понятна всем. Это еще одно доказательство, почему в 2024 году не открыли необходимое количество избирательных участков, - заявила бывшая глава организации «Справедливые выборы» Нино Долидзе в ответ на заявление спикера парламента Шалвы Папуашвили, согласно которому, как и в случае с выборами местного самоуправления, на парламентских выборах граждане смогут голосовать только в пределах государственных границ Грузии.



По ее словам, этим шагом «Грузинская мечта» фактически полностью отстраняет граждан от включенности в политическую жизнь страны



«Отмена обязательства открывать избирательные участки за пределами Грузии противоречит принципу всеобщего избирательного права и является крайне регрессивным шагом как с правовой точки зрения, так и с политической. Этим шагом «Грузинская мечта» фактически отстраняет наших граждан от включенности в политическую жизнь страны.



Реальная цель очевидна для всех. Это еще одно доказательство, почему в 2024 году не открыли необходимое количество избирательных участков», - написала Нино Долидзе в Facebook.





