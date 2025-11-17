Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зурабишвили: Отказ от Болонского процесса, отказ от избирательного права эмигрантов, изоляция и закрытие страны! - СССР не был чем-то иным


17.11.2025   16:07


Отказ от Болонского процесса, отказ от избирательного права эмигрантов, изоляция и закрытие страны! - так пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на заявление председателя парламента Шалвы Папуашвили о том, что, как и на выборах местного самоуправления, граждане смогут голосовать на выборах парламента Грузии только в пределах государственных границ Грузии.

«Отказ от Болонского процесса! Отказ от программ «Эрасмус»: «Пусть студенты учатся здесь».

Отказ от избирательного права эмигрантов - «Пусть возвращаются и голосуют здесь».

Изоляция и закрытие страны! Репрессии, террор, элитарные привилегии и молчание!

СССР не был чем-то иным», - пишет Зурабишвили в Facebook.


