Зурабишвили: Отказ от Болонского процесса, отказ от избирательного права эмигрантов, изоляция и закрытие страны! - СССР не был чем-то иным
17.11.2025 16:07
Отказ от Болонского процесса, отказ от избирательного права эмигрантов, изоляция и закрытие страны! - так пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на заявление председателя парламента Шалвы Папуашвили о том, что, как и на выборах местного самоуправления, граждане смогут голосовать на выборах парламента Грузии только в пределах государственных границ Грузии.
«Отказ от Болонского процесса! Отказ от программ «Эрасмус»: «Пусть студенты учатся здесь».
Отказ от избирательного права эмигрантов - «Пусть возвращаются и голосуют здесь».
Изоляция и закрытие страны! Репрессии, террор, элитарные привилегии и молчание!
СССР не был чем-то иным», - пишет Зурабишвили в Facebook.
