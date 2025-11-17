Зурабишвили: Отказ от Болонского процесса, отказ от избирательного права эмигрантов, изоляция и закрытие страны! - СССР не был чем-то иным

17.11.2025 16:07





Отказ от Болонского процесса, отказ от избирательного права эмигрантов, изоляция и закрытие страны! - так пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на заявление председателя парламента Шалвы Папуашвили о том, что, как и на выборах местного самоуправления, граждане смогут голосовать на выборах парламента Грузии только в пределах государственных границ Грузии.



«Отказ от Болонского процесса! Отказ от программ «Эрасмус»: «Пусть студенты учатся здесь».



Отказ от избирательного права эмигрантов - «Пусть возвращаются и голосуют здесь».



Изоляция и закрытие страны! Репрессии, террор, элитарные привилегии и молчание!



СССР не был чем-то иным», - пишет Зурабишвили в Facebook.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





