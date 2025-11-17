Вольский: Гражданин Грузии не должен поддаваться влиянию политической атмосферы

«Результаты выборов за рубежом не показывают, что у оппозиции там большое преимущество. За пределами страны нет такого количества людей, которое могло бы изменить результаты выборов. Постоянно идут спекуляции на тему того, всем ли предоставляется возможность участвовать в выборах и достаточно ли для этого избирательных округов и участков», — заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



По словам Вольского, любой гражданин находится под серьёзным влиянием местного управления, и если раз в четыре года они приедут в свою страну и выполнят своё конституционное обязательство, именно это и даст реальный результат после выборов.



«Последний период показал нам, что ресурс влияния на политическую волю значительно вырос не только в Грузии. Это касается не только тех людей, которые живут в европейских странах или США. Живут ли они на юге, севере, западе или востоке — любой гражданин находится под серьёзным влиянием местного управления. Если это управление пожелает, уязвимость этих граждан гораздо выше. Если раз в четыре года они приедут в свою страну и выполнят своё конституционное обязательство, именно это даст реальные результаты после выборов.



Через три года в Грузии будет достаточно хорошая экономическая ситуация, чтобы людям не приходилось искать скромный доход за границей за счёт нелегальной жизни. Гражданин Грузии не должен находиться под воздействием политической атмосферы, которая за границей формируется исходя из конкретных политических целей.



Именно благодаря технологическим ресурсам, которые, как мы считаем, через три года будут использоваться ещё более интенсивно, легче оказать влияние на волю тех людей, которые находятся за границей в определённых условиях, чем на тех, кто живёт здесь, видит и хорошее, и плохое, и не говорит «белое» на «чёрное» или наоборот», — заявил Гия Вольский.



Правило голосования на выборах для нерезидентов меняется. По объяснению председателя парламента Грузии, единственным условием будет голосование на родине раз в четыре года.





