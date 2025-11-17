Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Одишария: Парламент и правительство приняли историческое решение об упразднении Юго-Осетинской автономной области


17.11.2025   16:08


«Парламент и правительство Грузии приняли историческое решение об упразднении Юго-Осетинской автономной области. Верю, что это важный и необходимый шаг к осуществлению заветной мечты каждого гражданина Грузии», — написал в соцсети председатель комиссии по образованию и культуре в Сакребуло Бека Одишария.

Бека Одишария прокомментировал решение «Грузинской мечты», согласно которому, администрация административно-территориальной единицы, созданной на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области, будет упразднена.

«Историческое решение. Та справедливая реальность, которую оставила нам власть из национально-освободительного движения Грузии, была перевернута и вновь создана правительством Саакашвили, под названием, не имеющим никакой связи с историей — чисто большевистским наименованием «Южная Осетия». Председатель парламента Шалва Папуашвили на брифинге заявил, что парламент 11-го созыва и правительство Грузии приняли историческое решение вновь утвердить, теперь на прочной основе, историческое решение Звиада Гамсахурдия и Мераба Костава — ликвидировать оккупационную(!) юридическую форму СССР и «Нацдвижения» — «Юго-Осетинскую автономную область. Верю, что это первый, важный и необходимый шаг к осуществлению заветной мечты каждого гражданина Грузии», — пишет Бека Одишария.


