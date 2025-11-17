|
Министр Франции: Если «Мечта» не изменит свой курс, процесс интеграции в ЕС будет заморожен
17.11.2025 16:09
Министр Франции по европейским делам Бенжамен Хаддад считает, что заявление Еврокомиссии по докладу о расширении ЕС по Грузии было предельно ясным — а именно то, что поведение «Грузинской мечты», репрессии против оппозиции, демонстрантов, представителей гражданского общества и независимых журналистов уводят страну с европейского пути.
Бенжамен Хаддад подчеркнул то, что Грузия отходит от пути в ЕС и это вызывает сожаление, поскольку подавляющее большинство населения Грузии поддерживает европейский путь. Для этого власти Грузии должны сделать радикально диаметральные шаги.
«Это глубокое стремление, и оно пользуется поддержкой Франции и других европейских стран, но, к сожалению, то, что происходит после прошлогодних выборов, либеральный откат в последние месяцы еще больше отвлекает страну от европейского пути.
Мы призываем «Грузинскую мечту» полностью изменить свою позицию и вступить в конструктивный диалог с оппозицией, начать добиваться проведения новых выборов, освободить политических оппонентов, журналистов, активистов гражданского общества.
Только так страна может вернуться к своим европейским устремлениям. В противном случае этот процесс будет заморожен», — заявил министр.
