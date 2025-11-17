Министр Дании по европейским делам: Грузия с каждым днем ​​все больше отдаляется от Евросоюза

17.11.2025 18:15





Расширение является стратегическим приоритетом для председательства Дании, и мы четко заявляем об этом с самого начала. Сейчас существует новый импульс для расширения, потому что все это касается безопасности и стабильности Европы, - заявила министр по европейским делам Дании Мари Бьерре журналистам перед заседанием Совета ЕС по общим вопросам.



«Мы должны продвигаться вперед в плане расширения и дать странам-кандидатам, в первую очередь Украине, Молдове и Балканским странам европейскую перспективу. Сегодня мы открываем последний кластер с Албанией. Все кластеры открыты, и мы очень рады этому. Мы стремимся продвигаться вперед с Молдовой и Украиной и реально идем вперед на техническом уровне. К сожалению, Грузия сейчас выбрала не следовать европейским путем и день за днем все больше отдаляется от ЕС», - подчеркнула министр Дании по европейским делам.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





